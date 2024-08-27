Семьям участников СВО выплатили более 74 млн рублей в Сочи

На заседании Координационного совета обсуждали вопросы поддержки семей мобилизованных и добровольцев из Сочи. Также рассматривали обращения о предоставлении адресной материальной помощи, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выплаты производят из средств благотворительного фонда «Скорей добрей». Общая сумма выплат превысила 74 млн руб.

В преддверии нового учебного года также предусмотрели финансовую поддержку для школьников из семей участников СВО. Сейчас помощь получили 70 учащихся школ города. Прием заявок продолжается.

Мария Удовик