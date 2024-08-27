Семьям участников СВО выплатили более 74 млн рублей в Сочи
На заседании Координационного совета обсуждали вопросы поддержки семей мобилизованных и добровольцев из Сочи. Также рассматривали обращения о предоставлении адресной материальной помощи, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Выплаты производят из средств благотворительного фонда «Скорей добрей». Общая сумма выплат превысила 74 млн руб.
В преддверии нового учебного года также предусмотрели финансовую поддержку для школьников из семей участников СВО. Сейчас помощь получили 70 учащихся школ города. Прием заявок продолжается.