Центробанк аннулировал брокерскую лицензию Goldman Sachs

Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности у российской структуры Goldman Sachs Group. Лицензия аннулирована по заявлению самого банка.

О решении российского подразделения Goldman Sachs отказаться от брокерской и дилерской деятельности банк сообщил в ноябре 2023 года. Дилерская лицензия была аннулирована в июле. У Goldman Sachs в России остается банковская лицензия без права привлечения во вклады средств физлиц, указано на сайте ЦБ.

Goldman Sachs работает в России с 2009 года. В марте 2022-го банк начал сворачивать бизнес на территории страны. В октябре того же года Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, продажа которых возможна только по специальному разрешению.

Петр Бузлаев