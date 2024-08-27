Из Сочи в Курскую область передали 25 тонн гуманитарной помощи

В Железногорск Курской области передали партию гуманитарной помощи из Сочи. Груз уже получили. В посылках бутилированная питьевая вода, продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе для детей, средства личной гигиены, медикаменты, одежда и товары первой необходимости, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Общий вес груза — 25 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Основную часть содержимого посылок сразу раздали курянам в Железногорске, куда прибыли порядка 5 тыс. жителей приграничных населенных пунктов. Также груз передали военнослужащим 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в Курскую область.

Глава Железногорска Александр Михайлов поблагодарил сочинцев за помощь. В мэрии Сочи напомнили, что на курорте работают семь пунктов приема гуманитарной помощи. Их список и адреса опубликован на сайте администрации.

Ранее сообщалось, что в Сочи 70 детей из семей участников СВО получили по 50 тыс. руб. на подготовку к учебному году. Средства выделили из благотворительного фонда.

Вячеслав Рыжков