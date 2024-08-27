Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Сочи в Курскую область передали 25 тонн гуманитарной помощи

В Железногорск Курской области передали партию гуманитарной помощи из Сочи. Груз уже получили. В посылках бутилированная питьевая вода, продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе для детей, средства личной гигиены, медикаменты, одежда и товары первой необходимости, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Общий вес груза — 25 тонн.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Основную часть содержимого посылок сразу раздали курянам в Железногорске, куда прибыли порядка 5 тыс. жителей приграничных населенных пунктов. Также груз передали военнослужащим 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в Курскую область.

Глава Железногорска Александр Михайлов поблагодарил сочинцев за помощь. В мэрии Сочи напомнили, что на курорте работают семь пунктов приема гуманитарной помощи. Их список и адреса опубликован на сайте администрации.

Ранее сообщалось, что в Сочи 70 детей из семей участников СВО получили по 50 тыс. руб. на подготовку к учебному году. Средства выделили из благотворительного фонда.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...