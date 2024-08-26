На подготовку к учебному году 70 детей участников СВО получили выплаты

В рамках поддержки школьников 70 детей из семей участников СВО получили по 50 тыс. руб. из благотворительного фонда на покупку всего необходимого для учебы в Сочи. Заявки от семей продолжают поступать в Координационный совет, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Сочи активно участвует во всероссийской акции «Собери ребенка в школу». В рамках этой акции социальные службы, депутаты и общественники оказывают адресную помощь школьникам из семей, нуждающихся в особой поддержке, предоставляя сертификаты на канцтовары, школьную форму и портфели. В этом году за парты сядет 7,2 тыс. первоклассников, и для каждого из них уже подготовлены наборы с канцелярскими принадлежностями, которые будут вручены на первом школьном уроке.

Мария Удовик