Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре человека госпитализировали после ДТП в Лазаревском районе Сочи

На трассе в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием автомобилей «Газель» и «Мерседес». Водитель отечественного авто не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой, сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Специалисты оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств ДТП. По итогам проверки примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...