Четыре человека госпитализировали после ДТП в Лазаревском районе Сочи

На трассе в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием автомобилей «Газель» и «Мерседес». Водитель отечественного авто не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой, сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Специалисты оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств ДТП. По итогам проверки примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик