ФСИН поощрит осужденных ИК-19 за поведение при захвате заложников

Руководство ФСИН решило поощрить осужденных ИК-19 в Волгоградской области, которые во время захвата заложников в колонии помогали пострадавшим. Вид поощрения должно определить региональное управление службы.

Служба также решила поощрить осужденных, которые «не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину». Предложения «о поощрении их правами вышестоящего начальника» должны быть озвучены до 1 сентября.

23 августа четверо заключенных ИК-19 взяли в заложники 12 человек — восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных. Преступники заявили, что поводом стала месть за то, что у верующих в колонии отобрали священные книги и молитвенные коврики, а также сбрили им бороды. Нападавших убили во время штурма. Погибли 13 человек. Возбуждено дело о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ) и дезорганизации работы исправительных учреждений с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Заключенных все меньше, а трупов все больше».