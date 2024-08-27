Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для автопутешествий в августе

В рейтинге популярных российских направлений для автомобильных путешествий в августе Сочи занял первое место. Исследование подготовил сервис бронирований Твил.ру. Отмечается, что средняя стоимость ночи для автотуриста в августе выросла на 16% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На долю Сочи приходится 13% августовских бронирований у автотуристов. На втором месте Анапа с 9%, на третьем — Геленджик (4%).

В Сочи средняя стоимость ночи для автотуристов составляет почти 4,7 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — семь ночей. У Анапы показатели 4,4 тыс. руб. и восемь ночей, у Геленджика — 5,5 тыс. руб. и шесть ночей.

В рейтинг также вошел Ейск. Он оказался на 10-м месте. Здесь средняя стоимость ночи составляет 3,6 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — семь ночей.

Ранее сообщалось, что загрузка сочинских здравниц в бархатный сезон достигает 90%. Бронирования санаториев на сентябрь почти закончились, сейчас можно купить путевку в популярные объекты лишь на вторую половину октября — ноябрь.

Вячеслав Рыжков