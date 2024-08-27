На ремонт сквера башкирской кавалерийской дивизии направят до 40 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы ищет подрядчика на благоустройство сквера 112-й башкирской кавалерийской дивизии, расположенного в Демском районе. Начальная цена закупки составляет 40 млн руб. Работы профинансирует городской бюджет. Подрядчик определится 5 сентября.

В течение 60 дней со дня подписания контракта исполнитель должен отремонтировать памятник герою Советского Союза Ивану Рыбалко. Восстановление бюста предполагает его перенос и замену гранитной облицовки. Также необходимо заменить облицовку на трех стелах и заново нанести на них имена и фамилии бойцов дивизии.

Кроме того, на территории сквера будут заменены колодцы дождеприемников, обустроены велодорожки, технические полосы и площадки. Также подрядчику необходимо уложить гранитную брусчатку на площади 649,3 кв. м, тротуарную плитку на площади 1,5 тыс. кв. м и бордюры. Для озеленения территории будет посеян газон, высажены кустарники в живую изгородь.

В сквере также должны быть установлены 16 парковых скамеек и десять металлических урн и заменены 16 светильников.

Идэль Гумеров