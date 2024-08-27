Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram

Президент Франции Эмманюэль Макрон с начала своей первой президентской кампании был активным пользователем Telegram. Он до сих пор пользуется мессенджером, как и большинство членов французского кабмина и остальных политических деятелей страны. Как рассказал Politico бывший французский парламентарий, мессенджер особенно популярен у сторонников французского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Бывший депутат, в телефоне которого остался номер господина Макрона, показал Politico чат с ним. В профиле французского президента было указано, что он заходил в Telegram «недавно». Издание уточняет, что разговор с бывшим парламентарием произошел накануне, спустя два дня после задержания в Париже основателя мессенджера Павла Дурова. Парламентарий президентской партии «Ренессанс» Эрик Боторел также подтвердил изданию «постоянное использование Telegram» однопартийцами. Использование мессенджера политиками сейчас господин Боторел назвал «силой привычки».

Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Дело, в рамках которого его задержали, касается 12 преступлений, связанных в том числе с соучастием в мошенничестве и распространении детской порнографии. Эмманюэль Макрон 26 августа заявил, что «это ни в коем случае не политическое решение». Пресс-служба Telegram после задержания господина Дурова сообщила, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, а правила модерации контента на платформе соответствуют отраслевым стандартам.

Подробности — в публикации «Ъ» «Уволок Дурова».

Евгений Белоусов