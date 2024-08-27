Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:17

Ученица академии Плющенко Варвара Горобченко попалась на допинге

РУСАДА дисквалифицировало фигуристку Горобченко за допинг

Фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет. В ее пробах на допинг были обнаружены мельдоний и сибутрамин, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 15 мая 2023-го и закончится 14 мая 2028 года.

Фигуристка Варвара Горобченко

Фигуристка Варвара Горобченко

Фото: angelsofplushenko.com

Фигуристка Варвара Горобченко

Фото: angelsofplushenko.com

Варваре Горобченко 17 лет, она обучается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее тренер — олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. На момент 12:15 мск страница Горобченко на сайте академии была удалена.

Евгений Белоусов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...