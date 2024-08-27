обновлено 12:17
Ученица академии Плющенко Варвара Горобченко попалась на допинге
РУСАДА дисквалифицировало фигуристку Горобченко за допинг
Фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет. В ее пробах на допинг были обнаружены мельдоний и сибутрамин, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 15 мая 2023-го и закончится 14 мая 2028 года.
Фигуристка Варвара Горобченко
Фото: angelsofplushenko.com
Варваре Горобченко 17 лет, она обучается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее тренер — олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. На момент 12:15 мск страница Горобченко на сайте академии была удалена.