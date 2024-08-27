В Башкирии вступили в силу новые правила выгула собак

В Башкирии вступили в силу изменения в закон «Об охране общественного порядка в Республике Башкортостан» и в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым в общественных местах собак выше 30 см в холке можно выгуливать в наморднике или на поводке длиной не более 1 м. Как сообщила пресс-служба регионального Курултая, свободный выгул животных допускается только в специально отведенных местах. Ограничение не распространяется на обученных собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.

Для потенциально опасных собак установлен особый порядок выгула. Они могут свободно передвигаться лишь на огороженной территории владельца, где на входе должна быть размещена специальная надпись. В других местах животное можно выгуливать исключительно в наморднике и на поводке с сопровождающим не моложе 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку, отмечается в сообщении.

Новые правила выгула собак установлены для безопасности людей и других животных. Как сообщал «Ъ-Уфа», за их нарушение предусмотрены штрафы в дифференцированном размере для граждан, должностных и юридических лиц. Минимальный размер санкции увеличен в четыре раза, с 500 руб. до 2 тыс. руб., максимальный — в два раза, с 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Майя Иванова