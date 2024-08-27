Володин: за арестом Дурова во Франции стоят США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что мессенджер Telegram — одна из интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. Поэтому он считает, что к задержанию во Франции основателя мессенджера Павла Дурова причастны власти США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Володина, Госдеп и ЦРУ не могут заставить Telegram проводить премодерацию и «поставлять им данные». Спикер убежден, что в преддверии выборов президенту США Джо Байдену «важно взять Telegram под контроль».

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США»,— написал политик в Telegram.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, он находится под стражей. Дело, в рамках которого его задержали, касается 12 преступлений, связанных с соучастием в мошенничестве и распространении детской порнографии и других нарушениях. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверял, что в расследовании нет политики.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Уволок Дурова».