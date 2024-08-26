Докопался до могилы

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело после скандала на похоронах участника СВО. Инцидент произошел несколько дней назад в деревне Сабанаево Буздякского района республики. Родственникам, планировавшим похоронить погибшего рядом с могилой его матери, помешал односельчанин. В конце концов ветерана СВО все-таки похоронили на выбранном месте. После того как информация об инциденте распространилась в социальных сетях, было возбуждено уголовное дело. Расследование в субботу взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский доложит о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом во время похорон участника СВО в деревне Сабанаево. Траурная церемония все же состоялась 19 августа, а после получила огласку.

62-летний Расим Хайруллин отправился на СВО, подписав контракт в ноябре 2023 года. Он погиб 12 августа, спустя неделю тело доставили в Сабанаево.

Родственники собирались похоронить участника СВО возле могилы его матери и получили согласование местных властей. Однако в их планы вмешался местный фермер, запретивший выкапывать могилу на этом месте.

После скандала во «ВКонтакте» была размещена видеозапись с места инцидента. Снявший ее мужчина сообщил, что местный житель запретил хоронить его дядю, заявив, что земля принадлежит ему, и заставив закопать вырытую могилу. По словам опубликовавшего видео, мужчину «боится вся деревня и ничего не может ему сказать».

Сестра погибшего рассказала, что тело привезли 18 августа, а утром она договорилась со старшим на кладбище похоронить Расима Хайруллина возле их родителей. Когда могилу уже выкапывали, приехал фермер, заявивший, что это место предназначено для его матери.

Комментирующие конфликт другие родственники сообщили, что сестра погибшего стояла на коленях и умоляла позволить провести похороны на выбранном родственниками месте.

Похороны в результате состоялись там, где планировалось.

Местная газета сообщила, что траурная церемония прошла со всеми почестями, на ней присутствовал глава администрации Буздякского района Ильнур Игдиев.

Инцидент на кладбище не исчерпан. Теперь обстоятельства произошедшего изучают правоохранительные органы — управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело.

«В комментариях в аккаунте информационного центра СКР направлена ссылка на публикацию в социальной сети о том, что житель деревни Сабанаево воспрепятствовал захоронению погибшего участника СВО на кладбище вблизи могилы его матери»,— говорится в пресс-релизе. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании.

В пресс-службе Буздякского района сообщили, что подготовка к траурной церемонии прощания с жителем района — участником специальной военной операции «омрачилась эпизодом с участием одного из жителей села Сабанаево».

«Будучи в неадекватном состоянии, он с раннего утра пытался оспорить место погребения военнослужащего на сельском кладбище. Представитель администрации сельского поселения оперативно вмешался в ситуацию, разъяснив о некорректности и неправомерности его действий. Впоследствии место для захоронения участника СВО было подготовлено на первоначально запланированном месте»,— прокомментировали в администрации, подчеркнув, что правовую оценку действиям местного жителя дадут правоохранительные органы.

Наталья Балыкова