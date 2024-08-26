«Обижаются люди очень сильно»

Еженедельное совещание правительства Башкирии прошло в нетрадиционном формате. Вместо заслушивания обыденных докладов руководителей ведомств и министерств, глава республики Радий Хабиров посвятил часть заседания обращениям граждан по разным социально-экономическим вопросам. Эксперты сошлись во мнении, что это типичный политтехнологический прием — часть избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров раздал поручения министрам после общения с избирателями

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров раздал поручения министрам после общения с избирателями

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Ставший чуть ли не шаблонным формат оперативного совещания в Центре управления регионом (ЦУР) Башкирии в минувший понедельник претерпел изменения. Хоть оперативка и открылась традиционным награждением участника СВО орденом Шаймуратова, в начале заседания глава региона Радий Хабиров отодвинул на второй план типичные доклады министров и посвятил первые 20 минут заседания пересказу обращений граждан, на основе которых раздавал поручения руководителям ведомств. На сайте правительства при этом был анонсирован анализ обращений жителей, но там речь шла о жалобах в соцсетях, а глава региона рассказывал о том, что услышал из первых уст, в первую очередь о вопросах «бытового свойства».

Например, в парке «Патриот» житель Салавата пожаловался господину Хабирову на сложность сбора справок для подтверждения инвалидности. По его словам, в военкомате от него потребовали привести 18-летнего сына-инвалида на медосмотр. Прокомментировать ситуацию было поручено министру семьи, труда и социальной защиты Ленаре Ивановой, по мнению которой, цифровых сервисов «вполне достаточно для того, чтобы никуда не ходить, нигде не стоять». Чиновница подчеркнула, что формат единого окна в МФЦ избавил граждан от очередей. Тем не менее господин Хабиров потребовал от нее присутствия на совещании с военным комиссаром республики.

За помощь жителю Калтасинского района ответственным назначен глава минздрава Айрат Рахматуллин. Мужчина посетовал на трудности при медицинских обследованиях для получения его женой слухового аппарата. Проблемы со слухом у супруги появились после смерти сына — бойца СВО. «В понедельник мне доложите. Даю вам неделю. Разберитесь, доложите… Дожмите, разберитесь… Если бюрократия, то давайте накажем людей»,— потребовал глава республики от министра.

В том же парке «Патриот» состоялась встреча с главами сельских поселений. Половина их вопросов касалась дорог, отметил господин Хабиров. Министру транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой поручено заняться въездными дорогами к городу Учалы со стороны Челябинской области и «отработать» ситуацию с дорожным сообщением между селом Красная горка и деревней Сарва Нуримановского района.

Премьер-министру Андрею Назарову было передано обращение жителей Белокатайского района, пожаловавшихся на отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса. «Обижаются люди очень сильно»,— с сожалением отметил руководитель республики. Также глава кабмина должен заняться разработкой мер поощрения предпринимателей, поддерживающих СВО.

Среди прочих, поручения были даны вице-премьеру Алану Марзаеву, который должен разобраться в вопросе газификации деревень Нуримановского района, министру образования и науки Ильдару Мавлетбердину, ответственному за строительство школы в селе Кармаскалы, и главе госкомитета по ЧС Кириллу Первову, которого Радий Хабиров упрекнул в отсутствии пожарного депо в Салаватском районе.

В общей сложности на обсуждение обращений граждан была уделена четверть оперативки, продлившейся почти полтора часа.

Ранее стало известно о том, что Радий Хабиров, претендующий на новый срок в качестве главы республики, отказался от участия в предвыборных дебатах. Член предвыборного штаба кандидата от «Единой России» Тагир Шарафутдинов связал отказ с плотным графиком чиновника. Также господин Шарафутдинов считает, что избиратели «и так знают про все, что происходит, из СМИ», имея в виду социально-экономические показатели республики.

Политолог Николай Евдокимов считает, что новый формат такого ординарного мероприятия, как совещание правительства,— часть избирательной кампании Радия Хабирова. Он призван привлечь внимание СМИ и отчитаться перед Кремлем, заинтересованным в популярности региональных глав, полагает эксперт.

Политолог уверен, что на обсуждение в правительстве были отобраны вопросы, которые можно решить в сжатые сроки. При этом, по мнению господина Евдокимова, такие политтехнологические приемы не способны кардинально повлиять на явку и итоговый результат выборов, а практика обработки «наказов» не может быть постоянной.

С предвыборной повесткой тематику оперативки связывает и политолог Арсен Шаяхметов. По его мнению, новый формат призван вернуть общественный интерес к совещаниям правительства, в которых шаблонные доклады изредка разбавляются актуальными отчетами или эмоциональными реакциями Радия Хабирова. «Не думаю, что такой формат войдет в постоянную практику — и бюрократии привычнее работать в сложившемся режиме, и предвыборные всплески быстро обретают привычное течение»,— резюмировал эксперт.

Идэль Гумеров