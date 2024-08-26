С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадали 11,5 тысячи человек

Как минимум 11 484 жителя регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в этом году. За последние две недели зафиксировано около 460 новых случаев, сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Наибольшее количество пострадавших от укусов клещей с начала года установлено в Липецкой области. На 22 августа здесь зафиксировано 3 067 случаев. Почти в каждом втором пострадавшими являются дети — 1 398 обращений (45,6%).

В Воронежской области с начала эпидсезона клещи укусили 2 026 человек (данные на 19 августа).

В Тамбовской области (данные на 15 августа) за медицинской помощью после укуса клещей обратились 1 897 человек, из них 527 — дети.

В медицинские учреждения Орловской области по поводу присасывания клещей обратились 1 799 человек, в том числе 546 детей (данные на 23 августа). Зарегистрированы 19 случаев заболевания клещевым боррелиозом среди взрослых.

В Курской области (по данным на 23 августа) от клещей пострадали 1 455 человек, среди них 610 детей до 14 лет. Медики выявили 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у двоих детей до 14 лет.

В Белгородской области (на 21 августа) с начала эпидсезона клещи укусили 1 240 человек, в том числе 464 детей.

Двумя неделями ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что от укусов клещей в регионах Черноземья пострадали более 11 тыс. человек.

Денис Пискунов

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