Самая дешевая квартира со сдачей в 2024 году в Сочи продается за 9,4 млн рублей

В Сочи самая дешевая квартира со сдачей в 2024 году продается за 9,4 млн руб. Всего в августе на первичном рынке жилья на курорте выставлены 1,67 тыс. лотов, сдающихся в этом году, пишут «Кубанские новости» со ссылкой на исследование агентства недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По сравнению с июнем текущего года количество предложений в этом сегменте сократилось на 2,6%, или на 44 варианта. С января объем предложения увеличился на 38,7%, или на 468 лотов.

Больше всего новых квартир на курорте в августе — однокомнатные, представлено 837 вариантов. Представлены также 470 двухкомнатных квартир, 250 студий, 120 трехкомнатных квартир.

Самый дорогой лот — двухкомнатная квартира площадью 51 кв. м. Она стоит 127 млн руб. и находится в Центральном районе курорта.

Посуточная аренда квартир на курорте летом подорожала почти на 300%. Цена на кратковременное съемное жилье составила около 10 тыс. руб. в сутки.

Вячеслав Рыжков