К новому учебному году в Сочи подготовили 68 пищеблоков

В школах Сочи подготовили пищеблоки к началу учебного года. На 68 объектах заменили сантехнику и электросистему, а также проверили и очистили вентиляционные системы в производственных цехах, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты отремонтировали технологическое оборудование. В пищеблоках школ №55, 18 и гимназии №1 выполнен косметический ремонт.

Специалисты управления образования и науки совместно с представителями территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю регулярно проводят профилактические выезды в школы. По результатам проверок все 68 пищеблоков школ Сочи полностью готовы к новому учебному году и соответствуют требованиям СанПиН.

Мария Удовик