Воронежцы на чаевые щедрее

Как показал анализ пользования сервисом СберЧаевые, самые большие чаевые оставляют посетители воронежских кафе. Здесь средняя сумма вознаграждения в первом полугодии 2024 года составила почти 400 рублей. В тройку лидеров по размерам оставленных в общепите чаевых вошли Тамбов и Орел. С начала года клиенты заведений перевели на карты официантов с любых банков более 27 млн руб. с помощью сервиса по QR-коду.



Средний размер сумм, которые оставляют официантам жители Черноземья, составляет 355 руб. С начала года он изменился незначительно: на 1 января 2024 эта сумма составляла 352 руб. Больше остальных вырос средний размер благодарности за обслуживание в Орле –– на 19%. Если в начале года посетители оставляли на чай персоналу в среднем 290 руб., то на 1 июля эта сумма выросла до 345 руб.