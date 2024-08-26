В Сириусе выявили 16 нарушений ПДД среди мотоциклистов

На прошлой неделе, с 19 по 25 августа, инспекторы зафиксировали 16 нарушений ПДД водителями мототехники в Сириусе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

В Сириусе правоохранительные органы проводили рейды, направленные на профилактику ПДД среди водителей. В рамках этих мероприятий особое внимание уделяли соблюдению скоростного режима, дистанции между транспортными средствами, правильности перестроений и обязательному использованию защитной экипировки.

Наиболее распространенными нарушениями оказались езда без мотошлема и управление мотоциклом без необходимого водительского удостоверения. Сотрудники ГАИ также выявили водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мария Удовик