Глава МАГАТЭ 27 августа посетит Курскую АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обеспечение безопасности всех атомных электростанций остается основной задачей организации. Он также сообщил, что в связи с обострившейся обстановкой в Курской области 27 августа он посетит Курскую АЭС.
Рафаэль Гросси
Фото: МИД России
«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской атомной электростанции (КАЭС) в Российской Федерации»,— говорится в заявлении Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ.
По словам главы агентства, посещение АЭС позволит дать независимую оценку тому, что происходит на станции. Он добавил, что во время визита в Курскую область необходимо сформулировать направление дальнейших действий по защите атомной станции, а также дать оценку ядерной безопасности в регионе. В отношении Курской АЭС он также призвал соблюдать принципы безопасности, разработанные для защиты Запорожской АЭС.
Курская АЭС расположена в Курчатове, примерно в 40 км от Курска. 6 августа в регионе начались бои с ВСУ. 17 августа глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с Рафаэлем Гросси заявил о готовящейся провокации на атомной станции. Он попросил главу МАГАТЭ посетить АЭС, чтобы оценить риски безопасности. После визита на АЭС господин Гросси планирует посетить Украину.
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