Умер бывший тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон

В возрасте 76 лет умер первый иностранный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон. В январе господин Эрикссон сообщал, что у него обнаружили неоперабельный рак поджелудочной железы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свен-Йоран Эрикссон

Фото: Jason Cairnduff / Reuters Свен-Йоран Эрикссон

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

«После продолжительной болезни Свен-Ёран Эрикссон умер утром дома в окружении семьи»,— говорится в сообщении на сайте футбольного тренера.

Свен-Ёран Эрикссон родился в Швеции и играл в футбольных клубах «Турсбю», «Сифхелла», «Вестра Фрелунда». В 1976 году он начал тренерскую карьеру. В разные годы господин Эрикссон был главным тренером шведского «Гетеборга», итальянских «Ромы» и «Лацио», английского «Манчестер Сити». Он также возглавлял национальные сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

21 августа на сайте Свен-Ёран Эрикссона был опубликован документальный фильм. В нем футбольный тренер поблагодарил спортсменов, с которыми работал, и попрощался с болельщиками.

Петр Бузлаев