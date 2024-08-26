Умер бывший тренер сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон
В возрасте 76 лет умер первый иностранный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон. В январе господин Эрикссон сообщал, что у него обнаружили неоперабельный рак поджелудочной железы.
Свен-Йоран Эрикссон
Фото: Jason Cairnduff / Reuters
«После продолжительной болезни Свен-Ёран Эрикссон умер утром дома в окружении семьи»,— говорится в сообщении на сайте футбольного тренера.
Свен-Ёран Эрикссон родился в Швеции и играл в футбольных клубах «Турсбю», «Сифхелла», «Вестра Фрелунда». В 1976 году он начал тренерскую карьеру. В разные годы господин Эрикссон был главным тренером шведского «Гетеборга», итальянских «Ромы» и «Лацио», английского «Манчестер Сити». Он также возглавлял национальные сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.
21 августа на сайте Свен-Ёран Эрикссона был опубликован документальный фильм. В нем футбольный тренер поблагодарил спортсменов, с которыми работал, и попрощался с болельщиками.