МЧС сообщило о выплате пострадавшим в Курской области 543 млн рублей

Финансовую помощь получили 36 тыс. человек, пострадавших от атак ВСУ в Курской области, сообщило МЧС. Общий объем выплат составил 543 млн руб. По еще 8 тыс. ранее поданным заявлениям выплачено 126 млн руб. «Ъ» в МЧС пояснили, что речь идет о выплатах разовых 15 тыс. руб. на подавшего заявление человека. За последние сутки, отметили в ведомстве, через портал госуслуг было получено еще 1,5 тыс. заявок на выплаты.

По данным МЧС, за последние сутки в Курскую область доставили 50 т гуманитарной помощи. «Ее распределяют по пунктам временного размещения вынужденных переселенцев. В течение дня должно прибыть еще 120 т помощи»,— сказал журналистам представитель ведомства Артем Шаров (цитата по ТАСС).

В пунктах временного размещения, которые открыты в 28 регионах, сейчас находится 11,5 тыс. человек, добавил Артем Шаров. В их числе 3,5 тыс. детей. Представитель МЧС добавил, что 330 семьям удалось определить местонахождение родственников.

Бои в Курской области начались 6 августа. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня и действует режим КТО. Губернатор Курской области Алексей Смирнов 22 августа сообщал, что из приграничных районов эвакуировано 133 тыс. человек.

Подробнее о ситуации в регионе — в тексте «Ъ» «Готовы к труду и теробороне».

Александр Прытков, Воронеж; Петр Бузлаев