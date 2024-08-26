Минобороны РФ: за сутки на Курском направлении уничтожено более 400 бойцов ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России на Курском направлении. За последние сутки было уничтожено «более 400» украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В состав потерь ВСУ вошли 21 боевая бронированная машина, 11 автомобилей и радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства, пять артиллерийских орудий, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты и два миномета, танк.

С начала боевых действий на Курском направлении украинские формирования потеряли более 6,2 тыс. бойцов, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 73 танка, 61 бронетранспортер, 42 артиллерийских орудия, 33 боевые машины пехоты, 11 пусковых установок РСЗО, девять станций радиоэлектронной борьбы, пять установок зенитных ракетных комплексов и пять единиц инженерной техники, две РЛС контрбатарейной борьбы.

По данным оборонного ведомства, от оперативного штаба Курской области в оперативную группу координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья поступил 21 запрос. 19 вопросов решены, новые находятся в работе. Также в группировку поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте