IBM закрыла научные центры в Китае и уволит более тысячи сотрудников

IBM закрыла научно-исследовательские центры в Китае, пишет The South China Morning Post, ссылаясь на сообщения местных изданий. В частности, закрыты China Development Lab и China Systems Lab, а увольнения коснутся более 1 тыс. работников в Пекине, Шанхае и Даляне.

Китайский новостной портал Jiemian сообщил в субботу, что на выходных сотрудники научно-исследовательских лабораторий IBM в Китае были лишены доступа к внутренней системе компании. «IBM адаптируется по мере необходимости, чтобы наилучшим образом обслуживать… клиентов, и эти изменения не повлияют на поддержку клиентов в Китае»,— прокомментировал публикации в СМИ представитель IBM, не став раскрывать подробности массового сокращения работников.

Сам Китай, очевидно, становится все менее привлекательным для IBM. Продажи американской компании здесь в последние годы неуклонно снижались. Так, по итогам 2023 года выручка IBM в этой стране снизилась на 19,6% при росте выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 1,6%. Эта тенденция сохранилась и в первой половине 2024 года: продажи в Китае упали на 5%, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 4,4%.

IBM не первая крупная зарубежная хайтек-компания, сокращающая присутствие в Китае. Ранее о массовых сокращениях персонала в КНР объявляли Ericsson, Tesla и Amazon.

Кирилл Сарханянц