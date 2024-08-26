Правительство на востоке Ливии объявило о приостановке добычи и экспорта нефти

Правительство на востоке Ливии объявило о форс-мажоре на всех месторождениях. Из-за этого на них приостановлена добыча и экспорт нефти. С чем это связано, не уточняется.

«Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления»,— говорится в заявлении правительства (цитата по «РИА Новости»).

В Ливии сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия, запад — правительство национального единства. 7 августа Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила о приостановке нефтедобычи на месторождении Эш-Шарара. Производство на нем было частично сокращено из-за протестов «Движения за права региона Феццан». Они требуют решить проблему с нехваткой нефтепродуктов в регионе, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры.

Добыча на месторождении Эш-Шарара превышает 300 тыс. б/с. Потери Ливии от блокировки месторождения оцениваются в $625 млн, говорил глава профсоюза нефтяников страны Салем ар-Рмейх.

О разделе власти в стране — в материале «Ъ» «В Ливию вернулось двоевластие».

Лаура Кеффер