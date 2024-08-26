Дочери художника Пакулина отказали в правах на четыре картины из Русского музея

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска Любови Пакулиной — дочери петербургского художника Вячеслава Пакулина. Женщина требовала от Государственного Русского музея вернуть ей четыре картины отца. Это следует из карточки на официальном сайте суда. Решение было принято в понедельник, 26 августа.

Четыре работы, которые просила вернуть 71-летняя дочь художника: «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах», «Колхоз. Молотьба» специалисты Научно–исследовательской независимой экспертизы им. П. М. Третьякова оценили в 3,79 млн рублей.

В мае текущего года «Ъ-СПб» писал, что адвокат наследницы художника Алексей Соколов сообщил журналистам, что в 2017 году Куйбышевский районный суд признал право госпожи Пакулиной на 10 картин ее отца, хранившихся в Русском музее. Полотна, оцененные музеем в 5,6 млн руб., передали истцу.

Вячеслав Пакулин (1901 — 1951) — живописец и график. Часть жизни провел в Ленинграде. Первая персональная выставка его работ прошла в Русском музее в 2021-2022 годах. На ней представили около 200 работ художника.

Варвара Рудич