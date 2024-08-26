Кабмин ФРГ: Германия не считает «Северные потоки» законной целью

Правительство Германии считает подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» преступлением. Эту позицию уже неоднократно высказывал канцер ФРГ Олаф Шольц, она не поменялась, заявил официальный представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил в интервью газете Novinky, что не знает, кто стоит за подрывом газопроводов. По его словам, они могли бы считаться законными целями. «Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы — это стратегический объект»,— сказал он.

Господина Хебештрайта на пресс-конференции спросили, разделяет ли Германия это позицию. Он ответил отрицательно. «Канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

26 сентября 2022 года произошли взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2». Западные СМИ писали, что подрыв координировал бывший командир одной из частей сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. В феврале 2024 года Швеция и Дания прекратили расследование. Полиция Дании объяснила это недостатком оснований для возбуждения уголовного дела. Шведская прокуратура сообщила, что граждане страны непричастны к инциденту, а значит, произошедшее не может расследоваться в рамках законодательства королевства. Германия остается единственной страной, которая продолжает расследование.

О последствиях взрывов — в материале «Ъ» «Война страховку спишет».

Евгений Белоусов