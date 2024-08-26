Трое туристов застряли на скальном уступе в Тисо-самшитовой роще Сочи

В ночь на 26 августа спасатели спасли заблудившихся туристов. Двое молодых парней и девушка, отправившись на вечернюю прогулку с горы Ахун к каньону Чертовы Ворота, потерялись на труднодоступной местности, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По словам туристов, навигатор направил их на скалы. С наступлением темноты они не смогли найти путь обратно и оказались на опасном скальном уступе.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия через Навалишинское ущелье со стороны базы отдыха «У Чертовых ворот». С помощью голосовой связи они установили местоположение заблудившихся, которые находились примерно в 30 м над ущельем.

При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС добрались до туристов, спустили их по сыпучему склону к тропе и вывели к служебному автомобилю. Двух парней, 22 и 23 лет, и их 19-летнюю спутницу доставили в город.

Туристы признались, что не ожидали такого сложного и длительного маршрута. Они планировали прогуляться до каньона реки Хосты, искупаться и вернуться в отель. Одному из парней нужно было рано утром улететь домой, но группа задержалась в Сочи.

Мария Удовик