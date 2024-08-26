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Коммерсантъ FM
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Аксенов представил нового врио министра МЧС Крыма

Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым назначен Алексей Еременко, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Алексей Еременко

Алексей Еременко

Фото: МЧС России по Республике Крым

Алексей Еременко

Фото: МЧС России по Республике Крым

«Алексей Михайлович обладает необходимыми профессиональными качествами, имеет соответствующий опыт в организации деятельности профильных структур»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В начале августа в Крыму уволили предыдущего главу МЧС РК Сергея Садаклиева. Его отставке предшествовали серия серьезных пожаров на полуострове и скандал с его советником Ингмаром Левчиком, который был задержан в июле 2024 года за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Прав Ингмар Левчик был лишен в 2022 году за езду за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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