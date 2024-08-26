Аксенов представил нового врио министра МЧС Крыма

Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым назначен Алексей Еременко, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Еременко

Фото: МЧС России по Республике Крым Алексей Еременко

Фото: МЧС России по Республике Крым

«Алексей Михайлович обладает необходимыми профессиональными качествами, имеет соответствующий опыт в организации деятельности профильных структур»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В начале августа в Крыму уволили предыдущего главу МЧС РК Сергея Садаклиева. Его отставке предшествовали серия серьезных пожаров на полуострове и скандал с его советником Ингмаром Левчиком, который был задержан в июле 2024 года за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Прав Ингмар Левчик был лишен в 2022 году за езду за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Александр Дремлюгин, Симферополь