Премьер Чехии не ожидает перелома в боевых действиях на Украине

Цель помощи Украине состоит в том, чтобы по возможности помочь ей оставаться «функциональной и стабильной страной», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он считает, что пока перелома в боевых действиях на Украине не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фиала

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Петр Фиала

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Фиала выступил на ежегодном совещании послов и руководителей дипломатических миссий республики, проходящем в Праге. Он сказал, что в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для вооруженных сил Украины (ВСУ) они каждый месяц получают десятки тысяч таких боеприпасов.

«Мы не ожидаем каких-либо существенных изменений на поле боя, хотя нынешние маневры украинских сил на территории России являются определенным символическим изменением. Но на самом деле мы должны признать, что не можем сейчас ожидать фундаментального перелома в конфликте»,— уточнил чешский премьер (цитата по агентству CTK).

В апреле Петр Фиала говорил, что благодаря Чешской инициативе (предполагает закупку снарядов в третьих странах, продавцы часто анонимны) для Украины нашли 500 тыс. единиц боеприпасов. Контракт был заключен на 200 тыс. из них. Первую партию боеприпасов поставили в июне. В июле чешские власти пообещали ускорить поставки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер