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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье из-за потепления прижились случайно завезенные тропические богомолы

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю сообщает, что в регионе начали встречаться тропические насекомые — богомолы. В основном их находят в районе, граничащем с Китаем.

Специалисты управления отмечают, что были удивлены появлению насекомых, которые смогли прижиться из-за потепления и повышения температуры воздуха в регионе. Попасть в Забайкалье богомолы могли «с транспортными средствами, ввозимыми промышленными и продовольственными грузами».

При этом в региональном Россельхознадзоре прогнозируют, что «богомолы не станут постоянными жителями» из-за своей теплолюбивости. Отложенные насекомыми кладки яиц погибнут при 25 градусах мороза.

Влад Никифоров, Иркутск

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