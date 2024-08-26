В Забайкалье из-за потепления прижились случайно завезенные тропические богомолы

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю сообщает, что в регионе начали встречаться тропические насекомые — богомолы. В основном их находят в районе, граничащем с Китаем.

Специалисты управления отмечают, что были удивлены появлению насекомых, которые смогли прижиться из-за потепления и повышения температуры воздуха в регионе. Попасть в Забайкалье богомолы могли «с транспортными средствами, ввозимыми промышленными и продовольственными грузами».

При этом в региональном Россельхознадзоре прогнозируют, что «богомолы не станут постоянными жителями» из-за своей теплолюбивости. Отложенные насекомыми кладки яиц погибнут при 25 градусах мороза.

Влад Никифоров, Иркутск