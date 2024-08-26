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Коммерсантъ FM
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ANSA: капитана затонувшей яхты Bayesian подозревают в непредумышленном убийстве

Джеймс Кэтфилд, капитан затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в кораблекрушении и непредумышленном убийстве, сообщает агентство ANSA. Суперъяхта Bayesian затонула 19 августа. Погибли семь человек, включая британского бизнесмена Майкла Линча и его 18-летнюю дочь.

Вчера, 25 августа, капитана Кэтфилда допросили второй раз после крушения яхты. Как пишет Corriere della Sera, он заявил, что не особо беспокоился о погоде, поскольку не было штормового предупреждения. Следователи просили его объяснить, как могла затонуть Bayesian, считавшаяся до этого непотопляемой. Работавший над проектом суперъяхты инженер Франко Романи заявил газете: «Моя личная интерпретация заключается в том, что они оставили боковую дверь открытой». Он пояснил, что если бы дверь была закрыта, вода не смогла бы проникнуть внутрь, и яхта бы не утонула.

После допроса у господина Кэтфилда спросили его адрес, по которому можно будет прислать судебные документы. Обычно это предшествует получению уведомления о расследовании, пишет газета. Капитану 51 год, он уроженец Новой Зеландии. По данным ANSA, он уже около восьми лет работает с крупными яхтами. До работы на господина Линча капитан работал на неназванного турецкого миллиардера.

Английская парусная суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа. При ее крушении также погибли юрист фирмы Clifford Chance Крис Морвильо и председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Из 22 человек на борту спасти удалось 15.

Подробнее об этом — в материале «Смерть под парусом».

Евгений Белоусов

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