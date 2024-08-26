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Коммерсантъ FM
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В новочеркасской колонии обнаружили подпольное казино

Заключенные в ИК-14 в Ростовской области организовали подпольное казино

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность подпольного казино в исправительной колонии №14 в Новочеркасске. Как сообщает пресс-служба ведомства, казино организовал один из заключенных.

Фото: УФСБ России по Ростовской области

Фото: УФСБ России по Ростовской области

Во время обыска в колонии сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли игральные карты и фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, которые заключенные использовали для проведения азартных игр.

Организатор подпольного казино вел списки играющих и записывал результаты игр. Он дважды в месяц переводил на банковские счета игроков выигранные ими деньги. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация азартных игр).

Ева Китаева, Ростов-на-Дону; Евгений Белоусов

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