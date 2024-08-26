«Норникель» заявил, что только часть его компаний подпала под новые санкции США

Менеджмент «Норникеля» (MOEX: GMKN) пока проводит оценку влияния новый санкций США против сервисных компаний группы. В «Норникеле» заявили, что ограничения затронули только часть предприятий.

«Производственные и сбытовые компании (ПАО ГМК "Норильский никель", ее заполярный филиал и дочерние структуры, Кольская ГМК и ее "дочки") не были включены в санкционный список США от 23 августа 2024 года. В санкционный список попал ряд сервисных компаний группы»,— говорится в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

За первое полугодие чистая прибыль «Норникеля» упала на 23%. 23 августа Минфин США расширил список санкций, включив в него 400 физических и юридических лиц. Под ограничения подпали в том числе «Норникель Сфера», «Норникель Спутник», «Норникель технические сервисы» и «Норникель Авиа».

Подробности — в материале «Ъ» «Бьют по обходным путям».

Лаура Кеффер