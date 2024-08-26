В Казани арестовали подозреваемую в поджоге военной прокуратуры

В отношении 50-летней жительницы Чистополя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт). Женщину подозревают в поджоге здания Военной прокуратуры на улице Дзержинского в Казани. Вахитовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, женщина, «будучи противником проведения ВС РФ СВО на территории Украины, посредством мессенджера вступила в переписку с неустановленным сотрудником ЦИПсО ВСУ, в ходе которой дала согласие на совершение на территории РФ взрывов, поджогов или иных действий для устрашения населения и создания опасности гибели людей».

24 августа произошел пожар в здании военной прокуратуры в Казани на улице Дзержинского. Сообщается, что женщина разбила окно прокуратуры Казанского гарнизона, вылила в него легковоспламеняющуюся жидкость, а также забросила внутрь бутылку с той же жидкостью. После этого с помощью спичек задержанная якобы совершила поджог.

«При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности подозреваемой»,— говорится в сообщении пресс-службы Вахитовского суда.

Следователь также привел доводы, что, находясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов следствия и суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Диана Соловьева, Казань