За неделю в Белгородской области восстановили 795 жилых объектов, поврежденных ВСУ

В Белгородской области за минувшую неделю восстановили 795 квартир и частных домов, ранее пострадавших из-за атак ВСУ. За тот же период новые разрушения выявили на 578 жилых объектах. Это стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

В Белгороде за прошедшую неделю восстановили 394 жилых объекта, в работе находятся 811 квартир и домов. На этой неделе планируют отремонтировать 404 жилых помещения. Остальные должны быть поэтапно восстановлены до 24 сентября, частные дома, в которых разрушены конструктивы, — до 15 октября. За неделю в облцентре зафиксированы повреждения на 102 объектах (все разрушения получены ранее).

В Белгородском районе новые разрушения получили 76 жилых помещений (56 частных домов и 20 квартир). За тот же период восстановлен 71 объект (69 домов и две квартиры).

В Борисовском районе пострадали десять жилых объектов (семь частных домов и три квартиры). При этом строители завершили ремонт в одном частном доме и четырех квартирах.

В Валуйском городском округе обнаружили одно поврежденное домовладение, восстановленных нет. Также разрушения получил ряд домов в селах Старый Хутор и Новопетровка — они учитываются и готовятся к ремонту в рамках отдельной программы, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском городском округе новые разрушения получили 29 жилых помещений (16 частных домов и 13 квартир), удалось восстановить 50 объектов (29 частных домов и 21 квартиру).

В Краснояружском районе повреждены 32 частных домовладения, завершены работы на пяти объектах (в четырех частных домах и одной квартире).

В Шебекинском городском округе пострадали 319 жилых объектов (217 квартир и 102 частных дома). В то же время строители восстановили 211 жилых помещений (114 квартир и 97 частных домов).

За два года в Белгородской области было разрушено более 30 тыс. домов и квартир. Об этом глава региона Вячеслав Гладков заявил в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах, которое 12 августа провел президент Владимир Путин.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов

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