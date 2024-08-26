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Коммерсантъ FM
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Австралийцы получили право не отвечать на звонки с работы во внерабочее время

В Австралии вступил в силу закон, по которому миллионы работников получили право игнорировать попытки работодателей связаться с ними во внерабочее время. Как отмечается в тексте закона, работники теперь имеют право не отслеживать звонки и сообщения от работодателей, а также не читать их и не отвечать на них. Об этом сообщает ABC.

Комментируя закон, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил: «Мы хотим, чтобы люди, которым ведь не платят за работу 24 часа в сутки, имели возможность и не работать 24 часа в сутки». По его мнению, это вопрос психического здоровья, возможность отключиться от работы и сосредоточиться на семье и личной жизни. При этом закон не запрещает руководителям компаний и предприятий звонить сотрудникам в нерабочее время, он просто освобождает сотрудника от обязанности быть на связи и отвечать.

Исключение составляют те случаи, когда отказ быть на связи является «необоснованным». Отсутствие конкретики в формулировках вызвало недовольство ряда компаний и предприятий. В то же время австралийские профсоюзы приветствовали это событие, назвав его историческим для трудящихся граждан.

Закон пока распространяется на компании и предприятия, на которых работает менее 15 человек. Через год аналогичные требования начнут действовать и небольших организаций. В случае возникновения конфликта на эту тему проблема должна разбираться «на уровне компании или предприятия путем обсуждения» между работниками и руководством. В случае нарушения закона на работодателя может быть наложен штраф в размере до 93 тыс. австралийских долларов ($63 тыс.). Аналогичные законы ранее были приняты во Франции, Испании, Бельгии и ряде стран Латинской Америки.

Алена Миклашевская

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