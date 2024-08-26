Семилетний ребенок пострадал в ДТП с двумя «Ладами» в Кировском районе Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Кировском районе Ленобласти, в котором пострадал ребенок. Дорожная авария произошла накануне, 25 августа, в 12:20 на 137-м километре автодороги А 120 «СПб — ЮПК», сообщили в региональном управлении ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Было установлено, что 39-летний водитель за рулем «ВАЗ-21041» , двигаясь от поселка Мга в сторону Кировска, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21043» под управлением 85-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получил семилетний пассажир «ВАЗ-21041», которого госпитализировали с места происшествия в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Среднерогатской улице в Петербурге водитель иномарки сбил трехлетнюю девочку на самокате.

Андрей Цедрик