Водитель иномарки сбил трехлетнюю девочку на самокате на Среднерогатской улице

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП на юге Петербурга с пострадавшей девочкой на самокате. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожный инцидент произошел накануне, 24 августа, в 19:30 у дома 20 по Среднерогатской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Было установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Cerato и двигаясь от Дунайского проспекта, при повороте в Дизельный проезд в сторону Московского шоссе совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая в сопровождении родителей пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на детском самокате.

В результате ДТП ребенок получил ушибы и был госпитализирован в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что водитель в 2024 году уже девять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ребенок попал в больницу в результате ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик