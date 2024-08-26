Новое общественное пространство на берегу Невы появится в Колпинском районе

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала Колпинскому району ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о новом общественном пространстве на берегу Невы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берег Невы в поселке Саперный до благоустройства.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Берег Невы в поселке Саперный до благоустройства.

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Как сообщили в ГАТИ 26 августа, реализовывать проект вблизи Невской улицы, 9, в поселке Саперный будут с нуля. Пока территория представляет собой заросшую деревьями и травой береговую линию.

Предполагается, что через год на этом месте появится уличная мебель, дорожки с различным покрытием и детская площадка с современным оборудованием. При разработке проекта также учитывались особенности маломобильной группы населения. Дополнят уже существующие на территории зеленые насаждения более 1 тыс. деревьев и кустарников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ выдала ордер на ремонт павильона «Три грации» в Павловске.

Варвара Рудич