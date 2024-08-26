На 550 млрд рублей превышен лимит бюджетных запросов Петербурга на 2025 год

Комитеты и администрации районов Петербурга запросили из городского бюджета на 2025 год дополнительные 550 млрд рублей, что превышает уже посчитанные лимиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В основном эти средства необходимы для увеличения зарплат бюджетников, ЖКХ и поддержки социальной сферы, сообщает издание «Деловой Петербург». В ходе «нулевых чтений», которые начались неделю назад, были озвучены предварительные параметры городского бюджета города на 2025 год. Планируется, что расходы составят 1,215 трлн рублей, а доходы — 1,259 трлн руб. Впервые про дополнительные 550 млрд руб. рассказал в своем Telegram-канале вице–губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

«Планов у города много, еще больше идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Об этом ярко свидетельствует рекордная цифра дополнительной потребности, заявленной городскими структурами, — более 550 млрд руб»,— сообщил господин Корабельников.

При этом, по словам экспертов, возможности просто увеличить общие расходы бюджета у города нет, поэтому необходимые средства скорее всего будут перераспределены из других программ и направлений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург может получить более 250 млрд рублей от строительства и запуска ВСМ.

Варвара Рудич