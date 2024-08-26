Zotac представила портативную консоль Zone

Китайский производитель компьютерной техники Zotac в рамках проходящей в Кельне выставки видеоигр Gamescom представил портативную консоль Zone. Она выйдет 12 сентября по цене €849.

Устройство обладает дисплеем AMOLED в 7 дюймов, разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Консоль оснащена восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8840U на базе архитектуры Zen 4 с частотой до 5,1 ГГц, а также встроенной графической картой GPU Radeon 780M с архитектурой RDNA 3. У Zone 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Емкость аккумулятора — 48,5 Вт•ч. Предзаказать консоль можно в Великобритании, Германии и Польше.

Рынок портативных ПК продолжает активно развиваться: уже доступны различные версии Steam Deck, ROG Ally, MSI Claw или Legion Go. Zone по техническим характеристикам и цене напоминает ROG Ally, однако по емкости батареи и памяти проигрывает консоли от Asus.

О том, как рынок консолей в РФ растет за счет портативных устройств и ностальгии, читайте в материале «Ъ» «Приставки к прибыли».

Евгений Федуненко