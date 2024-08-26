Midjourney открыл всем желающим доступ к web-версии

Генератор изображений Midjourney стал доступен всем желающим в рамках бесплатной web-версии. Об этом гендиректор компании Дэвид Хольц сообщил в Discord.

Пользователи смогут создать до 25 бесплатных картинок, после чего им будет предложено перейти на один из четырех платных тарифов. Основной набор инструментов будет доступен на левой боковой панели, можно будет ознакомиться с уже созданными по запросам пользователей изображениями, а также посмотреть обучающий ролик. В верхней части страницы есть поле для запроса, в ответ на него генератор предоставит четыре картинки, которые можно будет настроить или отредактировать.

Ранее пользоваться Midjourney можно было только через Discord и только определенным способом, что доставляло неудобство пользователям. После запуска web-версии доступ к ней открыли только тем пользователям, которые создали свыше 10 тыс. изображений,— сейчас же попробовать ее могут все. Для регистрации нужен аккаунт в Discord или Google.

Евгений Федуненко