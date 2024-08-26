В Threads появились исчезающие сообщения

Сервис микроблогов Threads (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует исчезающие сообщения — они будут пропадать через сутки после публикации. В настоящее время попробовать новую функцию может ограниченное количество пользователей.

Сообщения будут исчезать вместе с ответами на них. Ранее Threads ввела функцию автоматического архивирования, в соответствии с которой старые посты скрывались после определенного времени, однако она была встречена пользователями отрицательно. В компании рассчитывают, что новая функция покажет себя лучше.

Ранее в Threads появилась возможность ограничить цитирование публикаций. Также компания собирается добавить на платформу возможность сортировать контент в темах в хронологическом порядке.

Евгений Федуненко