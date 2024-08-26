Здание райадминистрации в Воронежской области могут обновить за 49 млн рублей
Администрация Россошанского района Воронежской области объявила аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта своего здания на площади Ленина в Россоши. Начальная цена контракта составляет 49 млн руб. Источником финансирования указаны областной и муниципальный бюджеты. Это следует из информации на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обновить системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, заменить оконные и дверные блоки, а также отремонтировать ряд кабинетов, коридоров, вестибюль.
Работы необходимо выполнить до 15 декабря. Гарантия на них составит пять лет.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 2 сентября, итоги планируется подвести 3 сентября.