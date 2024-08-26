Кассация отказала воронежской компании в компенсации за обесценивание земли

Арбитражный суд Центрального округа отказал воронежскому ООО «Воронежмонтажавтоматика-М» (ВМА) Дмитрия Кривушина в удовлетворении жалобы на решения арбитражного суда региона и 19-го арбитражного апелляционного суда об отказе в удовлетворении иска к департаменту (ныне — министерство) архитектуры и строительства области. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Компания оспаривала решение об отказе во взыскании с ведомства 24,3 млн руб. убытков, вызванных уменьшением рыночной стоимости участка площадью 1,1 га на улице Чехова в райцентре Анна с 26,3 до 2 млн руб.

ВМА хотела построить там автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) в рамках федеральной госпрограммы «Развитие энергетики». В феврале 2021 года компания за 25 млн руб. купила эту землю (бывшие сельхозугодья) у частного собственника. До этого она построила другую АГНКС в регионе, по итогам старого проекта ей выделили 20 млн руб. областной субсидии. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), принятые аннинскими депутатами еще в 2011 году, относили участок, где планировалось построить станцию, к «зоне резервного фонда», в которой разрешена предпринимательская деятельность, сельскохозяйственное и некоторые другие виды использования. В договоре купли-продажи была указана цель — строительство АГНКС по госпрограмме.

Но через полгода после покупки департамент строительства утвердил новые ПЗЗ Анны: в них «зону резерва» исключили из списка территориальных зон поселения. Участок включили в зону сельхозиспользования. Строительство АГНКС на нем стало невозможным.

Подробнее об этом споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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