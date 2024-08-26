Средняя зарплата врачей в Петербурге с начала года составила 154 тыс. рублей

По итогам семи месяцев текущего года средняя зарплата врачей в Петербурге выросла до 154 тыс. рублей. В целом по России специалисты этой сферы стали получать в среднем по 121,3 тыс. рублей, против 105,5 тыс. руб. за аналогичный период 2023 года. Такие данные опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Наиболее высокие заработки у медиков за период с января по июль 2024 года зафиксированы на Чукотке (292 тыс. руб.), в ЯНАО (284 тыс. руб.), Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Москве и на Камчатке (от 200 до 250 тыс. руб.). В то же время в 48 субъектах РФ врачи получают менее 100 тыс. рублей.

При этом зарплата медперсонала среднего звена в России за указанный период времени составила 61 тыс. руб., а младшего — 52 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге увеличили размер окладов у сотрудников поликлиник и стационаров, а также у врачей, работающих в школах и других бюджетных учреждениях.

Андрей Цедрик