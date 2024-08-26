«Ворон» возглавил официальный российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Ворон» собрал 96 млн руб. в первый уикенд в России и СНГ и стал лидером официального кинопроката. Портал kinobusiness.com фиксирует рост доли неофициального проката с 29% в четверг до 42% в субботу в связи с выходом хоррора «Чужой: Ромул».

Лидеры официального кинопроката 22–25 августа:

«Ворон» — 95 млн руб.;

«Как приручить бизона» — 23,3 млн руб.;

«Пираты галактики Барракуда» — 21,7 млн руб.;

«Собиратель душ» — 16,1 млн руб. (с начала проката — 377,7 млн руб.);

«Дэдпул и Росомаха» (без России и Белоруссии) — 15,3 млн руб. (450 млн руб.).

О фильме «Ворон» — в рецензии «Ъ» «Кинотеатр повторного комикса».