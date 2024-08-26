«Ключевая задача сейчас — сохранение покупательной способности капитала»

Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк в интервью «Ъ-Review» оценил перспективы рынка управления благосостоянием в России, а также рассказал о том, как изменились стратегии инвестирования состоятельных клиентов за последние два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Какие изменения на рынке Private за прошедшие два года вы считаете самыми важными для индустрии?

— Я бы сказал, что эти изменения до сих пор продолжаются — не только российская индустрия управления капиталом, но и экономика в целом находится в состоянии структурной трансформации. Ландшафт постоянно меняется, причем как снаружи — из-за объявления новых санкций, так и внутри — за счет изменения законодательства, появления новых продуктовых форм, а также достаточно быстрого развития внутреннего рынка. Многое, чего не хватало в начале 2022 года, уже удалось реализовать через альтернативные варианты. На сегодняшний день ключевыми зонами роста являются развитие возможностей инвестирования в валюте, расширение количества инвестиционных инструментов на внутреннем рынке (за счет появления новых эмитентов как на рынке акций (IPO), так и на долговом рынке), развитие внутренних форм структурирования капитала (развитие индустрии ЗПИФов и личных фондов).

— Какие инструменты наиболее востребованы у самых обеспеченных клиентов (UHNW — High-net-worth individual)?

— Большинство крупных клиентов достаточно хорошо знают принципы формирования портфеля и понимают необходимость диверсификации. Более того, инструменты фондового рынка сейчас позволяют инвесторам инвестировать в инструменты денежного рынка через фонды, облигации с плавающим купоном или сделки репо, и это дает возможность инвестиционным продуктам играть на традиционном поле банков.

Однако если посмотреть на финансовые рынки с точки зрения динамики основных классов активов, замерить уровень определенности и уверенности инвесторов, то тут уже все не так благоприятно. Основные традиционные классы активов — акции и облигации (за исключением облигаций с плавающим купоном) с начала года показывают в портфеле негативную динамику, и перспективы пока неоднозначны. На валютном рынке после попадания Московской биржи под американские санкции также нет определенности. Цены на недвижимость находятся на высоких уровнях и в условиях сокращения льготных программ ипотеки вряд ли получат новый импульс в ближайшее время. В такой ситуации инвесторы предпочитают занимать консервативную позицию. Ключевой задачей при формировании портфеля в таких условиях лежит сохранение покупательной способности капитала, а не работа на его прирост в будущем.

— Ставки по депозитам достигают уровня 20% годовых, а иногда и выше. Насколько в таких условиях востребованы альтернативные инструменты для сбережений? Видите ли вы сдвиг в структуре портфелей состоятельных клиентов в сторону депозитов?

— Несмотря на то HNWI-клиенты активно соглашаются на предложения банков разместить средства на депозитах по привлекательным ставкам, приток частного капитала на финансовые рынки продолжается. Важно понимать, что депозиты — это все-таки краткосрочная история, вы фиксируете высокую ставку на небольшой срок. Но если клиент ищет долгосрочные инструменты, то сегодня мы видим хорошие возможности для входа. В частности, уже год мы активно расширяем линейку структурных инвестиционных продуктов — «Индекс компаний средней и малой капитализации», «Индекс динамического перехода» и «Индекс циклов денежно-кредитной политики». За прошедший год мы видим, что они показали хорошую доходность. «Индекс циклов денежно-кредитной политики» — один из наиболее перспективных собственных продуктов «Сбера». Этот продукт мы разработали совместно с Sber CIB Investment Research и командой Департамента глобальных рынков. Это первый на российском рынке инвестиционный продукт на основе искусственного интеллекта.

— В чем заключается роль искусственного интеллекта?

— Искусственный интеллект анализирует пресс-релизы ЦБ и определяет «жесткость» риторики регулятора. Этот анализ помогает банкиру находить эффективные сценарии управления портфелем долговых инструментов. На долгосрочном горизонте SBERMPCI значительно обгоняет рынок корпоративных облигаций. Внутри инструмента зашиты индексы корпоративных и государственных облигаций, что автоматически делает его диверсифицированным инструментом.

— Одна из главных проблем, с которой пытается бороться регулятор,— рост инфляции. Какую защитную стратегию вы считаете оптимальной в этой ситуации?

— Финансовые рынки как раз дают инвесторам инструменты, которые позволяют защитить портфель от инфляции на длинном горизонте: это акции, драгоценные металлы, в том числе и золото, а также альтернативные инвестиции. А так как на рост инфляционных рисков центральный банк реагирует повышением ставки, то инвесторам становится выгодно приобретать инструменты денежного рынка, в том числе облигации с плавающей ставкой купона. Финансовые рынки дают полный перечень инструментов, которые позволяют сформировать эффективный портфель для любой стадии цикла: и перегрева, и активного роста, и даже в условиях стагнации, если такой риск начнет реализовываться. В этом смысле нет противоречия между ростом макроэкономической неопределенности и активным притоком средств на финансовые рынки.

Однако формирование стратегии в условиях неопределенности и эффективное управление портфелем при переходе между стадиями макроэкономического цикла требуют особых знаний и экспертизы. Это и является ключевой ценностью, которые Sber Private Banking — наше подразделение по работе с самыми состоятельными клиентами — транслирует клиентам. Для тех, кто полностью самостоятельно принимает решения, мы предлагаем линейку готовых продуктов либо даем возможность сделать индивидуальное решение. Для тех, кому необходима экспертная помощь, Sber Private Banking предлагает сформировать портфель и управлять им совместно с индивидуальным инвестиционным советником, который будет вовремя реагировать на изменения рынка, либо даем возможность полностью делегировать управление портфелем профессиональному управляющему.

— Насколько клиентам Private сегодня интересны альтернативные финансовые инструменты — инвестиции в недвижимость, драгоценные камни — и в каком формате?

— С февраля 2022 года клиенты в целом разделились на две категории. Незначительная часть клиентов сменила юрисдикцию жизненных интересов и распродала активы в России. Подавляющее большинство реструктуризировали свой портфель активов и адаптировали (и продолжают адаптировать с учетом меняющегося ландшафта) свои основные бизнесы к новым внешним факторам. Клиенты нередко покупали бизнес, который являлся комплементарными для их основного актива, и/или замещали выбывшие сегменты логистических цепочек основных средств и/или сырья. Так, наши клиенты активно смотрели на потребительские сектора нефтехимии, тяжелое машиностроение, все, что связано с логистикой. Из коммерческой недвижимости наибольший интерес вызывали логистические комплексы, высококлассные офисные помещения (с дисконтами), центры обработки данных, в том числе на стадии greenfield.

В этот период существенно вырос спрос на физическое золото как в слитках (после отмены НДС), так и в форме инвестиционных монет. Часть активов клиентов (по оценкам, не более 20%) аллоцировано в физические металлы, ценообразование по которым так или иначе коррелирует с USD. В большей степени указанные инвестиции относятся к накопительно-стабилизационной части портфеля.

Мы не видели существенного спроса на драгоценные камни как объект инвестиций. В большей степени покупки драгоценных камней были связаны с событийными потребностями клиентов или членов их семей.

— Что может стать драйвером роста для рынка управления благосостоянием в ближайшее время?

— Мы видим четкий тренд на рынке Private Banking — переход от индивидуального обслуживания клиента к управлению делами его семьи и близких. Для этого мы активно развиваем сервисы семейного офиса — образование, медицина, благотворительность, налоговое консультирование и юридическая поддержка. Клиенты ценят помощь в решении действительно насущных вопросов всей его семьи. Медицинское сопровождение пожилых родственников, специальные медицинские программы по check-up, образовательные стратегии для детей разного возраста, помощь в решении налоговых вопросов самой разной сложности, благотворительные проекты и оформление наследства — это далеко не все темы, с которыми мы помогаем клиентам.

Важная зона роста — это структурирование и реструктурирование активов. В настоящий момент клиенты активно изучают механики, предоставляемые ЗПИФами для структурирования владения не только коммерческой недвижимостью, что исторически было наиболее актуально, но и для создания холдинговых компаний внутри ЗПИФов для основных бизнесов. Также ЗПИФы активно используются клиентами для структурирования владения земельными банками, особенно при девелопменте.

Все больше клиентов обращаются в банк за организацией грамотного структурирования владения активами для целей наследования. Изменения законодательства конца 2023/24 года позволили использовать механизм личных фондов, особенно в комбинации с ЗПИФами, для формирования мультивариантных структур определения наследников и дали возможность применять привычные для многих клиентов механики иностранных трастов. Сегодня мы видим, что все больше наиболее состоятельных клиентов сегмента PB находятся в процессе формирования своей наследственной стратегии на базе российских личных фондов.

Интервью взял Тимофей Ремизов