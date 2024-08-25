Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отходы — нет, АЭС — возможно

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг утверждение, что президент Франции Эмманюэль Макрон прибывает в конце августа с визитом в Белград ради переговоров о захоронении на сербской территории радиоактивных отходов. Заявления оппозиции об этом сербский лидер назвал «бессмыслицей, вымыслом и ложью». По его словам, у оппонентов власти «нет этому никаких доказательств».

Тем не менее Александр Вучич подтвердил, что обсуждается сотрудничество с французской энергетической компанией EDF по обеспечению Сербии электроэнергией с помощью АЭС. Президент назвал атомную энергию «экологически приемлемой», вспомнив в этой связи об ошибках «старого коммунистического руководства Сербии, которое в свое время надсмехалось над словенцами, запустившими АЭС "Кршко", но в итоге умными оказались словенцы, перехитрившие всех».

В ходе визита в Париж в апреле Александр Вучич обсудил с Эмманюэлем Макроном сотрудничество с Францией в области атомной энергетики. Президент Сербии дал понять, что проблемы в энергетике Белград намерен решить в том числе путем строительства у себя больших и малых АЭС, и назвал Францию «ведущей европейской атомной энергетической силой». После этого правящая Сербская прогрессивная партия инициировала в парламенте снятие 35-летнего запрета на строительство АЭС, подряд на которое прочат именно французским компаниям.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...