Отходы — нет, АЭС — возможно

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг утверждение, что президент Франции Эмманюэль Макрон прибывает в конце августа с визитом в Белград ради переговоров о захоронении на сербской территории радиоактивных отходов. Заявления оппозиции об этом сербский лидер назвал «бессмыслицей, вымыслом и ложью». По его словам, у оппонентов власти «нет этому никаких доказательств».

Тем не менее Александр Вучич подтвердил, что обсуждается сотрудничество с французской энергетической компанией EDF по обеспечению Сербии электроэнергией с помощью АЭС. Президент назвал атомную энергию «экологически приемлемой», вспомнив в этой связи об ошибках «старого коммунистического руководства Сербии, которое в свое время надсмехалось над словенцами, запустившими АЭС "Кршко", но в итоге умными оказались словенцы, перехитрившие всех».

В ходе визита в Париж в апреле Александр Вучич обсудил с Эмманюэлем Макроном сотрудничество с Францией в области атомной энергетики. Президент Сербии дал понять, что проблемы в энергетике Белград намерен решить в том числе путем строительства у себя больших и малых АЭС, и назвал Францию «ведущей европейской атомной энергетической силой». После этого правящая Сербская прогрессивная партия инициировала в парламенте снятие 35-летнего запрета на строительство АЭС, подряд на которое прочат именно французским компаниям.